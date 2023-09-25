Еще один актер стал жертвой криптомошенников после Павла Деревянко

Актер Артем Ткаченко отдал 10 биткоинов и еще несколько миллионов рублей «успешному инвестору» Григорию Мулузяну, который ранее обманул Павла Деревянко. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В конце 2021 года артист познакомился с Мулузяном при посредничестве Деревянко. Мошенник предложил Ткаченко заработать, передав ему доступ к криптокошельку. Первое время актер действительно получал 10% ежемесячной прибыли, которую ему приносили действия Мулузяна. В январе прибыль стала сокращаться и актер решил зайти на свой кошелек, но доступ оказался заблокирован.

Злоумышленник объяснил это тем, что Ткаченко попытался зайти в аккаунт с территории Крыма. 10 биткоинов актера оказались заморожены, но Мулузян предложил ему решить проблему за 0,5 биткоина — якобы у него есть друг, который знает, как обойти запрет.

Летом 2022 года мужчина предложил артистам выкупить его криптобизнес за $150 тысяч, позже он также посоветовал им продать свои биткоины на фоне падения курса криптовалюты. Однако ни обещанного криптобизнеса, ни денег за 10 биткоинов Ткаченко не получил. Он написал заявление в полицию, в котором заявил, что суммарно отдал Мулузяну 6 миллионов рублей и $200 тысяч.

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