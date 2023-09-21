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Оззи Осборну предстоит последняя операция на позвоночнике

Певец Оззи Осборн признался, что ему предстоит четвертая и последняя операция

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Matt Sayles/AP

Рокер Оззи Осборн заявил, что ему предстоит четвертая операция на позвоночнике из-за травмы, которую он получил после аварии на квадроцикле в 2003 году. Его слова передает Fox news.

«Это будет последняя операция, потому что больше я уже не могу этого делать. Независимо от того, чем это закончится послезавтра, я больше не могу», — сказал исполнитель.

Осборн признался, что для него хирургическое вмешательство уже кажется обычным делом, «как сходить подстричься». По словам рокера, он испытывает хроническую боль в области шеи после аварии в 2003-м, которая усугубилась из-за его падения в доме в 2019 году.

При этом Осборн считает, что после третьей операции ему стало лучше, однако у него все равно остается ощущение, будто к его ногам «привязаны кирпичи».

В феврале лидер группы Black Sabbath объявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со спиной. 74-летний Осборн отменил запланированный на 2023 год тур из-за ухудшившегося здоровья в связи с травмой позвоночника. Однако уже в мае музыкант рассказал о своем возвращении на сцену.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от коронавируса.

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