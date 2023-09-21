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Анастасия Волочкова поделилась деталями своей сексуальной жизни

Балерина Волочкова призналась, что занимается сексом четыре раза в день

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова отметила в беседе с Super.ru, что у нее все в порядке в личной жизни.

«У меня секс четыре раза в день. А у вас? Вы все заботитесь обо мне. Я живу во дворце, у меня все прекрасно. С сексом все отлично, в шпагате. Представьте! Вы свои ноги едва раздвинуть можете, а у меня, понимаете, мужчины в очереди стоят», — призналась танцовщица.

При этом Волочкова подчеркнула, что, несмотря на популярность среди представителей мужского пола, у нее есть «один-единственный и неповторимый человек». Однако имя своего избранника экс-солиста Большого театра раскрывать не стала.

Накануне Волочкова призналась, что не оценивает качество жизни по количеству денег. Балерина вспомнила, что однажды жила с миллиардером Сулейманом Керимовым.

«Я жила и с олигархами, и с нищебродами, и с альфонсами. Удивить меня деньгами невозможно!» — сказала она.

По словам танцовщицы, главным подарком в ее жизни оказался подаренный ее отцом кот Марсель, который прожил в ее семье 19 лет.

«Он был глухой от природы, но это был настоящий друг. [...] По эмоциям этот подарок был самым дорогим», — заявила Волочкова.

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