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Более десятка арт-объектов появятся в Москве в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»

В Москве стартовал фестиваль современного искусства «Здесь и сейчас»

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Организаторы фестиваля «Здесь и сейчас»

В Москве стартовал ежегодный фестиваль современного искусства «Здесь и Сейчас». Как сообщили «Газете.Ru» организаторы, «Здесь и сейчас» проходит в пятый раз, и в третий — вне стен выставочных залов.

Всего в городском ландшафте появятся более десятка арт-объектов от современных художников из столицы и регионов.

«Сегодня проект занимает как центр, так и удаленные районы мегаполиса. Местами для демонстрации произведений становятся узловые точки общественной жизни — городские площади, парки, культурные центры, объекты транспортной сети», — рассказали организаторы.

Как уточнила куратор проекта Анна Малик-Короленковая, в 2023 году творчеству региональных авторов уделено особое внимание.

«В этом проекте художники выступают с позиции исследователей незнакомых для них городских сред, а также с позиции носителей нового визуального языка. Паблик-арт оживляет и обновляет общественные пространства, позволяет выйти за рамки обыденности, обращается к мощному историческому и эмоциональному опыту, вовлекая в этот диалог самую широкую аудиторию», — объяснила она.

Первый объект установлен на территории Парка «Зарядье» — это скульптура художника из подмосковной Электростали Родиона Артамонова «Ветер», посвященная его дочери Ульяне. Художник вел «фарфоровый дневник», в котором отражал этапы ее взросления, и одна из его работ стала вдохновением для масштабного произведения.

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Организаторы фестиваля «Здесь и сейчас»

Кроме того, на Хлебозаводе №9 появилась работа петербургского автора Андрея Люблинского «Наблюдение за птицами», выполненная в форме большой птички-свистульки.

Третьим объектом первой «волны» станет инсталляция нижегородского художника Владимира Чернышева «Солнечные часы» во внутреннем дворе Музея Москвы.

Остальные произведения появятся до конца 2023 года.

Накануне сообщалось, что в Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве состоится фестиваль «Русские классики. Фестиваль одного дня», посвященный творчеству российского писателя Николая Гоголя.

Ранее Азиза впервые вышла в свет после шести месяцев затворничества.

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