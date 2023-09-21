Звезда «Кухни» Тарабукин снимется в перезапуске «Счастливы вместе»

Актер Михаил Тарабукин снимется в перезагрузке ситкома «Счастливы вместе» на ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

В сериале «Букины» артист исполнит роль ухажера Светы (Дарья Сагалова), которая после многих лет самостоятельной жизни возвращается в родительский дом.

«Мой герой пытается покорить Свету, это выглядит очень забавно и обаятельно. С Дашей Сагаловой мы сразу слились в творческом экстазе», — сказал Тарабукин.

Наибольшую известность Тарабукину принесла роль Феди в сериале «Кухня», которую он также исполнил в спин-оффах «Отель Элеон», «Гранд», «СеняФедя» и фильмах по мотивам проекта. Кроме того, актер снялся в картинах «Война», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Ресторан по понятиям» и других.

К своим ролям в сериале «Букины» вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. По сюжету супруги Гена и Даша отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в свое удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие внезапно нагрянуть к родителям вместе со своими семьями.

Режиссером проекта выступил Гарик Петросян, а продюсерами — братья Сарик и Гевонд Андреасяны. В сезоне ожидается 10 серий с 24-минутным хронометражем.

Ранее сообщалось, что для сиквела сериала «Счастливы вместе» нашли нового пса Барона.