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Победившую на Каннском фестивале «Анатомию падения» Жюстин Трие покажут в России

В российский прокат выходит фильм-победитель Каннского фестиваля «Анатомия падения»

Российская прокатная компания «Про:взгляд» опубликовала русскоязычный трейлер французского фильма «Анатомия падения», прокат которого начнется 19 октября в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Лента стала победителем 76-го Каннского кинофестиваля. Ее режиссером выступила режиссерка Жюстин Трие, которая оказалась третьей женщиной, получившей награду в Каннах. В каст вошли актеры Сандра Хюллер («Между рядами»), Сванн Арло («Красивый бандит»), Антуан Райнарц («Ирма Веп»), Сэмюэл Тейс («Манон Леско, или История кавалера де Грие») и другие.

По сюжету тело мужа главной героини Сандры (Хюллер) обнаруживают возле их дома — это был то ли несчастный случай, то ли чей-то злой умысел. Сандра настаивает на своей непричастности к случившемуся, но оказывается в числе главных подозреваемых: против нее и вещественные доказательства, и факт недавней ссоры с супругом.

Первая премьера «Анатомии падения» в России состоялась на XVII Международном кинофестивале им. А. Тарковского «Зеркало». Картину показали на закрытии фестиваля.

Ранее фильм «Бременские музыканты» обзавелся постером с Жизневским и Ляпиной.

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