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На разработчика ChatGPT подали в суд американские писатели

Писатели Джон Гришэм и Джордж Мартин подали в суд на разработчика ChatGPT

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Mike Blake/Reuters

Известные американские писатели и Гильдия авторов подали иск в суд Манхэттена к компании OpenAI — разработчику чатбот ChatGPT. Об этом сообщается на сайте Гильдии.

Иск подписали писатели Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Джордж Сондерс, Элин Хильдебранд и другие.

По их мнению, при обучении чатбота были незаконно использованы тексты писателей, не получивших за это авторских отчислений.

Без этих текстов, говорится в иске, OpenAI получился бы другим.

Истцы попросили суд признать вину OpenAI и определить сумму ущерба, нанесенного литераторам.

По словам представителей OpenAI, все материалы, использованные для обучения чатбота, были взяты из открытых источников на законных основаниях по правилам, определенным этими источниками.

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