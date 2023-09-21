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Оксана Самойлова рассказала, что ее бесит в детях от Джигана

Блогер Оксана Самойлова призналась, что ее бесит неопрятность в одежде у детей

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Оксана Самойлова в разговоре с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, в каких случаях ее раздражают дети от рэпера Джигана.

«Бывают моменты, когда не слушаются долго, когда взрослыми слишком себя считают, когда орут наперебой, когда одеваются как бомжи и так далее. Это нормально! Все мы, мамы, не железные», — посмеялась Самойлова.

Она также выразила мнение, что ее дети уже знают матерные слова, но предпочитают не использовать их при родителях. По мнению Самойловой, ее дети в курсе, что использовать подобную лексику — «не ок».

Оксана Самойлова рассказывала, что старшая дочь не только хорошо учится в школе, но также занимается бизнесом. 12-летняя Ариела продает друзьям и знакомым бьюти-боксы, которые собирает сама. За неделю девочка получает примерно 15 тысяч рублей, и 30 процентов от всех доходов она откладывает на накопительный счет, как ее научили родители.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: помимо Ариелы, они воспитывают девятилетнюю Лею, шестилетнюю Майю и трехлетнего Давида.

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