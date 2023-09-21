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Концерт Полины Гагариной в Омске отменили

В Омске отменили концерт певицы Полины Гагариной

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Сетевое издание «Смотрим»

В Омске отменили концерт российской певицы Полины Гагариной. Об этом сообщает газета «Вечерний Омск».

Шоу должно было состояться 16 октября на «G-Drive Арене», куда Гагарина планировала привезти свою программу «Навсегда».

Мероприятие отменили и перенесли на 28 октября, его можно будет посетить по тем же билетам.

Причина отмены не сообщается.

Ранее организаторы концерта рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване Doping Space заявили, что правительство Армении решило перенести концерт исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что правительство Армении официально приняло решение перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября. Мы приносим искренние извинения всем тем, кто приобрел билеты и с нетерпением ожидал концерта. Мы также хотели бы заверить вас, что подробности, касающиеся продажи билетов и объявления новой даты концерта, появятся в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Организаторы также осудили действия Азербайджана 19 сентября.

Ранее приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России.

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