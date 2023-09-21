Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Кухня» рассказал о конфликтах с учителями

Актер Никита Тарасов рассказал, что учителя не верили в его будущее как артиста

close
100%
ТНТ

Актер Никита Тарасов признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что конфликтовал с учителями в школе.

Тарасов вспомнил, что у него была двойка по химии и тройка по геометрии. Звезда признался, что еще в школе имел прозвище «Артист», однако учителя не воспринимали это всерьез.

«Педагоги ругались: «Вы все говорите, что артисты, а потом идете в бухгалтеры, учи геометрию!» Меня отводили к директору, а он говорил: «отстаньте от него», — поделился актер.

Тарасов рассказал, что обещал педагогам принести билеты на свой концерт через два года после выпуска. По словам звезды, учителя не верили в его успех, но так и случилось.

«Принес и сказал: «Идите, смотрите на меня», — отметил артист.

Никита Тарасов окончил Школу-студию МХАТ на курсе Олега Табакова в 2002 году. Он работал в театре РАМТ и Московском драматическом театре им. Станиславского. Актер дебютировал в кино в 2001 году в эпизодической роли сериала «Подозрение».

В фильмографии Тарасова более 130 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Битва за Севастополь», «Кухня», «Проект «Анна Николаевна», «Мистер Нокаут».

Ранее режиссер продолжения «Папиных дочек» высказался о работе с актерами-детьми.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях