Звезда сериала «Кухня» рассказал о конфликтах с учителями

Актер Никита Тарасов признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что конфликтовал с учителями в школе.

Тарасов вспомнил, что у него была двойка по химии и тройка по геометрии. Звезда признался, что еще в школе имел прозвище «Артист», однако учителя не воспринимали это всерьез.

«Педагоги ругались: «Вы все говорите, что артисты, а потом идете в бухгалтеры, учи геометрию!» Меня отводили к директору, а он говорил: «отстаньте от него», — поделился актер.

Тарасов рассказал, что обещал педагогам принести билеты на свой концерт через два года после выпуска. По словам звезды, учителя не верили в его успех, но так и случилось.

«Принес и сказал: «Идите, смотрите на меня», — отметил артист.

Никита Тарасов окончил Школу-студию МХАТ на курсе Олега Табакова в 2002 году. Он работал в театре РАМТ и Московском драматическом театре им. Станиславского. Актер дебютировал в кино в 2001 году в эпизодической роли сериала «Подозрение».

В фильмографии Тарасова более 130 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Битва за Севастополь», «Кухня», «Проект «Анна Николаевна», «Мистер Нокаут».

Ранее режиссер продолжения «Папиных дочек» высказался о работе с актерами-детьми.