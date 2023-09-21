«Никогда — страшное слово»: Диана Гурцкая вышла на связь в годовщину свадьбы с мужем

Незрячая певица Диана Гурцкая в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к ушедшему мужу Петру Кучеренко в 18-ю годовщину со дня их свадьбы.

«18 лет назад мы сказали друг другу «да» перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Никогда не смириться и поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу «Как твои дела?» Никогда — страшное слово», — написала Гурцкая.

Она призналась, что ей очень сложно жить после потери супруга. Гурцкая рассказала, что ежедневно благодарит мужа за счастливый брак и за их общего сына Константина. По словам певицы, она всегда будет любить Кучеренко.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музыкальном училище. Гурцкая не раз признавалась в интервью, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы.

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