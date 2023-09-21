Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Никогда — страшное слово»: Диана Гурцкая вышла на связь в годовщину свадьбы с мужем

Певица Диана Гурцкая призналась, что не может смириться с потерей мужа Кучеренко

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Незрячая певица Диана Гурцкая в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к ушедшему мужу Петру Кучеренко в 18-ю годовщину со дня их свадьбы.

«18 лет назад мы сказали друг другу «да» перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Никогда не смириться и поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу «Как твои дела?» Никогда — страшное слово», — написала Гурцкая.

Она призналась, что ей очень сложно жить после потери супруга. Гурцкая рассказала, что ежедневно благодарит мужа за счастливый брак и за их общего сына Константина. По словам певицы, она всегда будет любить Кучеренко.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музыкальном училище. Гурцкая не раз признавалась в интервью, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы.

Ранее Леонид Агутин снялся в сериале и записал для него трек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях