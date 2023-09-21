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Певица Алла Рид вспомнила, как Градский играл на эмоциях артистов

Певица Алла Рид заявила, что Градский играл на эмоциях

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Певица Алла Рид рассказала в беседе с «Пятым каналом», что мэтр Александр Градский любил играть на эмоциях артистов.

Рид вспомнила, как Градский дал ей задание подготовить песню Владимира Высоцкого «Я несла свою Беду…». На следующий день артистка узнала, что звезда дал то же самое поручение ее сопернице. Более того, мэтр заявил, что та девушка сейчас покажет ей «как надо» петь эту композицию.

«Я такая думаю: «Что? Как это? Он же мне сказал выучить мелодию и ничего не делать, что он мне будет рассказывать, показывать». Нет, все пошло совершенно по другому сценарию. Он достал из меня эту не то что злость, но эмоцию. Я ему спела мелодию, он говорит: «Ну, конечно, полная ерунда», — вспомнила исполнительница.

После этого Рид готовилась минут десять и «выложилась на полную» перед Градским. По словам певицы, в ответ мэтр заявил, что она должна всегда петь эту композицию именно так, иначе им придется попрощаться.

В сентябре Рид заявляла, что Градский был очень вовлечен в работу молодых артистов на шоу «Голос».

Ранее Леонид Агутин снялся в сериале и записал для него трек.

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