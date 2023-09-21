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Звезда «Вампиров средней полосы» чувствовал себя чужим в женском коллективе

Актер Артем Ткаченко заявил, что чувствовал себя чужим на съемках среди женщин

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Артем Ткаченко вспомнил в интервью с teleprogramma.pro, как себя ощущал чужим во время работы в женском коллективе.

Ткаченко рассказал, как на одних съемках был единственным мужчиной. Режиссер, оператор, сценарист, продюсер и исполнительница главной роли были женщинами.

«Когда пришел на съемочную площадку, почувствовал себя так, будто я рыба, меня подбросили, — и я оказался среди птиц на небе. Вот тогда почувствовал себя чужим», — поделился актер.

Артем Ткаченко окончил театральное училище им. Щепкина в 2002 году. Он служил в театре «Шалом» с 2003 по 2005 год. Артист дебютировал в кино в 2004 году в проекте «Даже не думай 2: Тень независимости». В его фильмографии более 110 работ. Он снимался в таких картинах, как «Черная весна», «The Телки», «Вампиры средней полосы», «Союз спасения. Время гнева», «Гоголь. Вий», «Бухта Филиппа».

В интервью Ткаченко признался, что верит в мистику. По его мнению, наивно полагать, будто нас окружает только то, что мы видим. Артист также считает, что с верой в потустороннюю силу «веселее жить».

Ранее режиссер Жигалкин высказался о работе с женой.

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