Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военком высказался о призыве Милохина в армию

Военный комиссар Машуков заявил, что Милохин может избежать призыва в армию

close
100%
danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный военный комиссар республики Крым Евгений Машуков рассказал в беседе с aif.ru, что у блогера Дани Милохина есть шанс избежать призыва в армию.

Машуков объяснил, что если гражданин России уехал за границу на срок более шести месяцев, то он может сняться с воинского учета. Более того, по словам военного, он обязан это сделать. Чтобы сняться с воинского учета, блогеру необходимо подать заявление вместе с пакетом необходимых документов.

Как отметил Машуков, эти процедуры можно не делать лично, а направить документы по почте или через своего представителя по доверенности.

«Однако по факту возвращения на Родину в течение 14 дней Милохин будет обязан на воинский учет встать снова. Если он, конечно, возвращается, а не просто приезжает на короткое время. Никто за ним с наручниками бегать не будет. Его право — куда хочет, туда пусть и едет», — уточнил военный комиссар.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях