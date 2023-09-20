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Маша Распутина вспомнила, как выходила на разогрев Льва Лещенко

Певица Распутина рассказала, что в 1988 году Лещенко предсказал ее успех

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Телеканал «Россия»

Певица Маша Распутина рассказала, как в 1988 году певец Лев Лещенко предсказал ее успех. Певицу, ставшую судьей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», цитирует пресс-служба телеканала «Россия».

По словам Распутиной, в 1988 году она выходила на разогрев у Льва Лещенко.

«Меня еще никто не знал, у меня всего-то пять песенок было записано. Но встретили меня прекрасно, и Лещенко тогда сказал: «Да ты готовая звезда, Маша!» Это — кураж, внутренняя жизнь. Этому не научишь, таким надо родиться», — уверена Распутина.

При этом, добавила Распутина, мастерство можно наработать, и будущие звезды из «Ну-ка, все вместе!» нуждаются только в указании дороги в жизнь и наставлениях.

«Но я очень добрый человек, и судьей буду добрым», — пообещала она.

22 сентября в эфир выйдет третий выпуск шоу. На сцене, в частности, появится самый взрослый и опытный участник — 68-летний Игорь Артамонов из Москвы: недавно он отпраздновал 50-летний юбилей профессиональной творческой деятельности, обогнав даже «короля отечественной эстрады».

В мае 2023 года Маше Распутиной исполнилось 59 лет. Актрису сделали известной хиты «Играй, музыкант», «Кружит музыка», «Роза чайная».

Ранее актриса Анна Ардова порадовалась женитьбе сына.

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