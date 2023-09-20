Ванесса Редгрейв получит почетный приз Европейской киноакадемии

Актриса Ванесса Редгрейв («Фотоувеличение», «Миссия: Невыполнима») получит почетную награду Европейской киноакадемии «За заслуги перед кинематографом». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

86-летняя актриса получит приз на 36-й церемонии вручения наград в Берлине 9 декабря.

Ванесса Редгрейв была шесть раз номинирована на премию «Оскар». Получила она награду Американской киноакадемии однажды — за роль студентки-медика в фильме «Джулия» Фреда Циннемана.

Помимо актерской деятельности, британка известна как активистка: она, в частности, выступала за прекращение войны во Вьетнаме и ядерное разоружение, участвовала в создании Марксисткой партии.

До этого награду получали Федерико Феллини, Алек Гиннесс, Ричард Харрис, Джуди Денч, Роман Полански, Александр Сокуров и другие кинодеятели.

Накануне церемонию вручения «Оскара» перенесли из-за забастовок в Голливуде.

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