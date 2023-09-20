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Выставленную в Лувре картину Эжена Делакруа отправили на реставрацию

Полотно «Свобода на баррикадах» Делакруа вывезли из Лувра на реставрацию

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Wikimedia Commons

Полотно «Свобода на баррикадах» французского живописца Эжена Делакруа отправили на реставрацию, которая продлится до весны 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава департамента живописи Лувра Себастьен Аллар заявил, что это часть масштабной реставрационной кампании музея. Она началась еще в 2019 году и посвящена крупноформатным картинам XIX века.

Аллар добавил, что на картине Делакруа планируют удалить лак, который за время окислился, что придало желтый оттенок красным, белым и синим участкам полотна.

«Долгожданная реставрация вернет картине всю ее красоту», — отметила директор Лувра Лоранс де Кар.

Делакруа создал картину в 1830 году, вдохновившись событиями 27-29 июля Второй французской революции. На ней мастер изобразил женщину в платье с французским триколором в руке, возглавившей группу революционеров. Запечатленные на картине события ознаменовали свержение с трона короля Карла X и прихода к власти Луи-Филиппа I. Тогда же во Франции произошел переход к конституционной монархии.

На месте «Свободы на баррикадах» в Лувре планируют разместить полотно Ари Шеффера «Сулиотские женщины».

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