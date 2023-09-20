Режиссер «Дюны» удивился кассовым сборам «Оппенгеймера»

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев признался, что при первом просмотре байопика «Оппенгеймер» Кристофера Нолана назвал картину «шедевром». Его слова передает Variety.

При этом, по словам постановщика, он не ожидал, что кассовые сборы ленты смогут приблизиться к миллиарду долларов.

«То, что происходит сейчас сбивает все мои прогнозы. Это же трехчасовой фильм о людях, рассуждающих о ядерной физике», — отметил Вильнев.

Кинематографист заявил, что выход «Оппенгеймера» стал подтверждением того, что кино — не просто контент, а форма искусства.

18 сентября «Оппенгеймер» собрал в мировом прокате $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории. Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям».

При этом в начале сентября фильм Нолана уже появился в российском прокате, а чуть позже в кинотеатрах начали показывать «Барби».

Ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо планирует съемки «Доктора Франкенштейна» в следующем году.