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Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном*

Телеведущая Собчак предложила Моргенштерну публичное интервью

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Телеграм-канал «СОБЧАК»

Телеведущая Ксения Собчак согласилась на интервью с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). Она рассказала об этом в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала видеоселфи, сделанное в Дагестане. Она отметила, что позирует в очках, чтобы не смущать Моргенштерна красивым макияжем.

«У меня к тебе тоже условие: готова быть без команды, но предлагаю, чтобы за нами следила публика. Давай сделаем открытую встречу, малыш, я готова», — сказала Собчак.

По словам журналистки, она готова прилететь к Моргенштерну в Дубай.

До этого Моргенштерн иронично прокомментировал ее предыдущее согласие на интервью.

«Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати признаюсь, выглядите недурно», — съязвил Моргенштерн.

Моргенштерн настаивал, чтобы беседа состоялась в Дубае. Также он хотел, чтобы Собчак разговаривала с ним без наушника и подсказок от команды.

«Самая главная причина, по которой я готов пожертвовать собой и снова отдать себя на растерзание вам — рекламная интеграция», — признался он.

Ранее бывшая жена Моргенштерна рассказала, сколько тратит на себя.

*  признан в РФ иностранным агентом
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