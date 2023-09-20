«Самая большая глупость»: Анастасия Волочкова о пластике

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что негативно относится к пластическим операциям.

Волочкова назвала пластику «самой большой глупостью», так как это «вмешательство в свою природу». Звезда уверена, что после подобных процедур организм начинает «очень сильно мстить». Артистка уточнила, что сама не прибегала к услугам пластических хирургов.

Волочкова объяснила, что ей досталась «генетическая молодость» от матери и бабушки. Также она поддерживает красоту и стройную фигуру с помощью спорта и минимального количества питания.

«Много физической нагрузки, спортивные массажи, русская баня, ледяная вода, ледяная купель — это для меня гораздо круче похода к любому косметологу», — заявила балерина.

В августе Волочкова заявила, что увидела в картине «Черный лебедь» свою жизнь. Звезда не исключает, что режиссер Даррен Аронофски мог вдохновляться ее биографией. По мнению артистки, кинематографист, возможно, прочитал фрагменты ее книги «История русской балерины».

Ранее бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) высказалась о пластике.