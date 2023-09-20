Звезда «Женского Stand-up» возмутилась вопросам о похудении

Юмористка Ирина Мягкова возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вопросам о похудении.

Одна из поклонниц спросила Мягкову, как ей удалось похудеть. Звезда призналась, что ей надоела эта тема. Она считает неважным, сбросил ли человек вес или наоборот. По мнению комикессы, это не то, за чем нужно следить у личности. Она попросила не акцентировать внимание на ее похудении и других изменениях во внешности.

«Я не фитнес-модель. Это вообще не важно. Какой бы вес у меня не был, я все равно остаюсь тем же человеком. Лично для меня странно, когда люди этому уделяют столько внимания. Живите в том весе, в котором вам комфортно. Если некомфортно или портится здоровье, худейте. Если вас все устраивает, ничего не делайте», — заявила юмористка.

Мягкова пожелала поклонникам «кайфовать» и «жить счастливо».

Мягкова стала известна после победы в шоу Comedy Баттл. В 2020 году юмористка совместно с коллегой Зоей Яровицыной создала шоу «Женский Stand-Up» на телеканале ТНТ. Артистка также выступила креативным продюсером и ведущей программы.

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