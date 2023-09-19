Стало известно о состоянии вдовы Добронравова Пахмутовой

Жена поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова, стойко перенесла новость о смерти супруга, сообщает «Московский комсомолец».

При этом состояние женщины тяжелое в эмоциональном плане, она постоянно плачет, отмечает источник газеты. Пахмутова находится под присмотром врачей.

«Но она — женщина волевая, сильная. Мы все надеемся, что она справится с такой трагедией», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в возрасте 94 лет скончался муж композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов.

По информации издания, лауреат Государственной премии СССР скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Пахмутовой.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин скончался в возрасте 61 года из-за остановки сердца.

Ранее звезда эротического фильма «Эммануэль» скончалась после борьбы с раком.