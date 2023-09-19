Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Кадр из фильма «Вам и не снилось»

Актриса Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти не сообщается. Известная по фильмам 80-х годов артистка на протяжении 40 лет проживала в Сиэтле, США.

В 1980-м Майкова окончила ГИТИС. В университете принесли соболезнования родным и близким артистки, опубликовав некролог на своем сайте.

С 1986 по 1989 год звезда служила в театра Малая драматическая труппа (МДТ), основательницей которого была с другими выпускниками театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Риги. Майкова исполнила роль Маргариты в первой постановке театра «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира, а также воплотила на сцене образ Герды в «Снежной королеве» по сказке Ханса Кристиана Андерсена.

В кино актриса дебютировала в мелодраме «Вам и не снилось» режиссера Ильи Фрэза, исполнив роль лаборантки. Она также снималась в таких фильмах, как «Салон красоты» Александра Панкратова-Черного, «Забытая мелодия для флейты» Эльдара Рязанова и картине «Где находится нофелет?» Геральда Бежанова с Владимиром Меньшовым в главной роли.

Ранее умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин.