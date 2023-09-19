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Чонгук из BTS признался, что скучает по выступлениям с группой

Певец Чонгук выразил надежду, что BTS скоро снова встретятся на сцене

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Efren Landaos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из членов корейской поп-группы BTS Чонгук в интервью Kiss FM признался, что скучает по временам, когда коллектив выступал в полном составе.

«Конечно, у каждого участника есть свои характерные черты, поэтому я могу сказать, чего мне не хватает в каждом из них. Но более того, работая над своим сольным проектом, я стал по-настоящему скучать по тем моментам, которые мы пережили вместе, а не чувствовать пустоту», — заверил Чонгук.

По его словам, он хотел бы вновь проводить время со своими друзьями и коллегами в гримерке перед ожиданием своего выступления. Чонгук рассказал, что однажды пришел на концерт к Шуге из BTS. Он показал несколько сольных номеров, но хотел бы, чтобы и его товарищи из группы также присоединились к концерту.

«Когда я был на концерте Шуги и выступал сольно на сцене, я просто подумал, что хочу быть на сцене со всеми нашими участниками или общаться с ними в зале ожидания», — резюмировал Чонгук.

Чонгук уточнил, что больше всего скучает по обыденным моментам из жизни группы. Певец выразил надежду, что дни совместных концертов BTS скоро вернутся.

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