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Эминем удивил фанатов выходкой на концерте 50 Cent

Рэпер Эминем появился на концерте 50 Cent, назвав коллегу своим близким другом

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eminemisnotmine/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Эминем выступил на концерте своего коллеги и давнего друга 50 Cеnt в городе Кларкстоне, штат Мичиган. Об этом сообщает TMZ.

Выступление проходило в рамках турне последнего «Final Lap». Эминем исполнил на нем свой куплет из трека «Patiently Waiting», который вошел в альбом 50 Cеnt «Get Rich or Die Tryin». Исполнитель также зачитал композицию «Crack a Bottle», записанную звездой Детройта вместе с 50 Cеnt и Доктором Дре.

Под конец Эминем назвал своего коллегу по хип-хоп сцене одним из «лучших друзей, которых он когда-либо знал». Рэпер 50 Cent, в свою очередь, признался, что любит своего друга.

«Братан, когда я делаю что-нибудь с Эмом, люди просто сходят с ума. Они знают, что он действительно мой парень», — написал музыкант в соцсетях.

1 сентября полиция возбудила уголовное дело из-за брошенного микрофона на концерте 50 Cent. 30 августа музыкант вышел на сцену в рамках своему тура «Final Lap». На выступлении рэперу вручили несколько неработающих микрофонов, после чего он разозлился и бросил микрофон, попав женщине в голову. Она подала заявление в полицию.

Ранее певица Ольга Бузова спустилась к фанатам во время концерта, но не смогла подняться обратно.

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