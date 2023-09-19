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Кэмерон станет исполнительным продюсером фильма про маори «Таонга»

Джеймс Кэмерон станет исполнительным продюсером драмы про жизнь маори «Таонга»

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United Archives/Global Look Press

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон станет исполнительным продюсером «Таонга», драмы, про маори, которую запланировал снять актер и начинающий режиссер Шейна Ранги. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Ранги работал с Кэмероном над фильмами «Аватар», который снимался в Новой Зеландии. Актер написал сценарий и будет режиссировать полнометражный фильм при поддержке Fandomodo Films, компании по разработке, производству и финансированию, которая привлекает внимание к малопредставленным группам людей.

Фильм расскажет историю коренной полинезийской звезды регби, который был бездомным и имел проблемы с полицией.

Ранги знает о реалиях жизни маори, до того как стать актером и каскадером в крупных голливудских постановках, он очень много бедствовал. Помимо двух фильмов «Аватар», он снялся в фильмах «Тор: Рагнарёк», «Росомаха», франшизе «Нарния», а также во всех трех фильмах каждой из франшиз «Хоббит» и «Властелин колец» и других кинопроектах.

Помимо Кэмерона, в проекте также участвуют Микаэль Борглунд, Скотт Фрэнк, Сэнди Климан («Авиатор»), Доминик Эпплби («Залив») и Маккензи Ван Дорн Райс.

Съемки запланированы на 2024 году в Новой Зеландии. Кастинг актеров не начнется до завершения забастовки SAG-AFTRA.

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