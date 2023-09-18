Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова высказалась о звездной болезни

Актриса Старшова не чувствовала себя звездой после выхода «Папиных дочек»

close
100%
ekstarshova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса и фигуристка Екатерина Старшова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не помнит, испытывала ли звездную болезнь после выхода сериала «Папины дочки».

Старшова рассказала, что у нее был достаточно сложный график, поэтому она не чувствовала себя звездой. По словам артистки, в начале съемок она мало замечала свою популярность. Однако со временем звезда поняла, что люди хотят общаться с ней исключительно из-за роли. Актриса сыграла Пуговку в ситкоме «Папины дочки».

«Оставалось надеяться, что таких меньшинство. Сейчас отношусь к этому проще и стараюсь не зацикливаться. Понимаю, что для многих большая радость — увидеть в повседневной жизни человека из телевизора», — поделилась спортсменка.

Старшова перестала сниматься в фильмах в 2009 году, однако в 2023-м приняла участие в продолжении «Папиных дочек». Артистка не исключает, что вернется в кино. Но в данный момент она хочет заниматься другим делом. Актриса развивается в профессиональном фигурном катании.

«Родные не отговаривали, спокойно приняли мое решение. И на съемках в продолжении я просто отлично провела время, мне было интересно и весело. Но я не пожалела, что оставила кино. Я воспринимаю это как интересный, но разовый опыт», — объяснила звезда.

Ранее продюсер Задыкян вспомнила, как Джигурда едва не сорвал съемки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях