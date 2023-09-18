Вдова Добронравова раскрыла главное желание после смерти артиста

Вдова Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова, назвала своим главным желанием достойные проводы артиста. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на окружение музыкантки.

По данным издания, Пахмутова переживает смерть мужа, и ее поддерживают с помощью медикаментов.

«Конечно, Александра Николаевна еще не свыклась с мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет. Все разговоры сейчас — о нем», — рассказали в окружении композитора.

17 сентября поэт-песенник и актер Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Пахмутовой.

Руководитель театра танца «Рандеву» и друг семьи Добронравова Евгений Малышко рассказал, что церемония прощания с поэтом-песенником пройдет 20 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Ранее Лев Лещенко заявил, что поэт-песенник Добронравов своими стихами озвучил две эпохи.