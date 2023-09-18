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Новосибирские активисты потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

Mash: в Новосибирске потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

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Oliver Stratmann/Global Look Press

Представители сибирской правозащитной группы «Радетель» попросили у мэра Новосибирска Анатолия Локтя отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Об этом сообщает Mash.

Мероприятие должно состояться 21 сентября в ФБГУК Новосибирском Доме Ученых (СО РАН). На нем симфонический оркестр исполнит композиции группы Rammstein.

Общественники «Радетель» считают недопустимым исполнение произведений Rammstein в Новосибирске в период специальной военной операции на Украине. Они заявили, что музыканты коллектива «открыто выступают против России и совершают действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Вряд ли таким концертам обрадуются наши воины-сибиряки, которые сейчас в активной фазе защищают наше отечество в боях с ВСУ и иностранными наемниками с военной техникой стран НАТО», — сказано в обращении.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под песни этой группы появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

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