Выступавший перед папой римским российский дирижер попался на уловку мошенников

Дирижер Владимир Понькин перевел два миллиона рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники, представившись сотрудниками Центрального банка РФ, убедили Понькина перевести деньги на якобы безопасный счет и взять кредит. Всего мужчина отправил им 2 000 065 рублей.

Как признался Понькин, он не знал о подобного рода телефонных «разводах» из-за плотного графика. После случившегося дирижер обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере.

14 сентября сообщалось, что мошенники обманули главбуха театра «Градский Холл» Елену Гольдберг через аккаунт актера Алексея Рыбникова. Злоумышленники от лица ФСБ заявили, что на Гольдберг пытаются оформить кредит, но можно «перехитрить» преступников. Для этого бухгалтер должна была взять заем на пять миллионов рублей и отправить их на «безопасный счет». Женщина перевела на реквизиты 3,9 миллиона рублей и после этого осознала, что попалась на уловку аферистов.

7 сентября телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале, что в социальной сети появились мошенники, которые представляются его именем.

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