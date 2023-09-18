В Москве пройдет фестиваль абхазской культуры

В Москве пройдет четвертый фестиваль «Апсны», на котором россиян познакомят с абхазской культурой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятие запланировано на 24 сентября в саду «Эрмитаж». В его программе будут кинопоказ, лекции, мастер-классы, шахматный турнир и многое другое.

«Апсны» означает «страна души». Именно так называют свою родину абхазы. В этом году Абхазия празднует 30-летие со дня победы в Отечественной войне 1992–1993 гг. и 15-летие признания независимости.

Это государство с многовековой историей, богатым наследием, уникальной природой и древними традициями», — отмечается в пресс-релизе.

Организаторы фестиваля также предложат москвичам попробовать блюда национальной кухни и кофе, выучить несколько слов на абхазском языке, побывать на традиционной абхазской свадьбе и поучиться кавказской йоге с мастером Зауром Жане. В стилизованном абхазском подворье посетители увидят атрибуты местного быта.

На «Апсны» планируют разыграть путевки в Абхазию, розыгрыш пройдет и в соцсетях фестиваля.

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