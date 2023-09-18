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Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный о детях: «Я смог бы стать многодетным отцом»

Звезда «Папиных дочек» Бледный признался, что мог бы стать многодетным отцом

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Герой сериала «Новые папины дочки» Веник, роль которого исполняет актер Филипп Бледный, превратится в привлекательного молодого мужчину и отца. Об этом актер рассказал kp.ru.

Премьера нового сериала состоится 18 сентября спустя десять лет назад после выхода последней серии первой версии ситкома. В нем Бледный исполнял роль ботаника.

«Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне 35 лет. В новом сериале Веник уже отец семейства. На помощь ему приходят тети, которых, кстати, в сериале много. Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сестрам своей жена. Кстати, в реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — 1, 2 или 5», — рассказал актер.

Актриса Вита Корниенко до этого призналась, что ей очень нравится сниматься с коллегой Филиппом Бледным в сериале «Папины дочки. Новые». Корниенко сыграла дочь персонажа Бледного Веника Лизу. Она назвала актера очень классным и добрым человеком, который любит своих коллег по съемочной площадке.

Ранее кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, какими вышли новые «Папины дочки».

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