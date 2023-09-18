Знаменитый сценарист Аркадий Инин раскрыл размер своей пенсии

Сценарист фильма «Отцы и дети» Аркадий Инин посетовал в беседе с aif.ru, что ему не доплачивают 30 тысяч рублей за заслуги в кино.

«Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — заявил Инин.

Он добавил, что нынешний размер его пенсии составляет 38 тысяч рублей.

В начале сентября актриса Любовь Руденко призналась, что получает доплату в размере 37 тысяч рублей от мэрии Москвы к основной сумме своей пенсии. Она назвала сумму доплаты «ощутимой», сравнив ее с основной зарплатой артистки в театре.

Накануне народный артист Юрий Чернов, известный по роли отца Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», заявил, что получает 30 тысяч рублей государственного пенсионного пособия.

Он также не поверил, что его коллеги Раиса Рязанова и Людмила Зайцева получают меньше 20 тысяч рублей пенсии. Чернов считает, что если актеры называют «какие-то бешеные гонорары», то эту сумму нужно делить на пять. При этом, если артист называет маленькую сумму, то ее стоит умножать на два.

Ранее актриса Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем после экспедиции на Эльбрус.