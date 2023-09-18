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Продюсер «Гарри Поттера» рассказал, что у перезапуска еще нет сценариста

GameRadar: перезапуск «Гарри Поттера» находится на начальной стадии производства

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Warner Bros. Pictures

Продюсер Дэвид Гейман признался, что перезапуск «Гарри Поттера» находится на начальной стадии производства. Об этом он заявил в беседе с Total Film в преддверии выхода фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли, его слова приводит GameRadar.

«Пока все только начинается. Мы даже не наняли сценариста, еще очень рано. Но надеюсь, что это будет особенный проект, который позволит погрузиться еще глубже в книги», — отметил Гейман.

По словам Геймана, между его нынешним фильмом о знаменитом шоколатье, снятом по роману Роальда Даля, и «Гарри Поттером» существует сходство.

«В каком-то смысле именно любовь к Далю стояла у истоков моего интереса к «Гарри Поттеру». Здесь есть связь. Это семья, в которой процветает неуважение. Есть чувство озорства и игры, что мне очень нравится»,— заявил продюсер.

Фильм «Вилли Вонка» выходит в прокат 15 декабря. Он станет приквелом к картине «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года.

Первый фильм о Гарри Поттере, основанный на книге писательницы Дж. К. Роулинг, вышел в 2001 году. Всего на данный момент существует восемь картин основной ленты, а также три спин-оффа.

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