Снуп Догг рассказал о своем главном страхе в жизни

Рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Кордозар Броадус) признался в эфире программы Double G News, что боится лошадей. Его слова передает издание Complex.

«Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью», — отметил исполнитель.

По словам Догга, он не знает, откуда у него возник страх перед этими животными. Однако гостья программы актриса Тиффани Хэддиш предположила, что в прошлой жизни рэпер мог упасть с лошади, что стало причиной фобии.

«Думаю, я был Всадником без головы или каким-нибудь другим наездником», — согласился с ней музыкант.

Догг добавил, что у его бывшей жены Шанте Бродус была лошадь, от которой он старался держаться подальше.

«Мне не надо пересекаться с этой скотиной, я их ненавижу», — отметил рэпер.

В январе 2022 года Снуп Догг запустил собственный бренд хот-догов под названием Snoop Doggs. При этом в 2016 году рэпер попал на первые полосы газет после того, как заявил на шоу Джимми Кимелла, что никогда не будет есть этот вид фастфуда.

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