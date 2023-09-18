Рок-музыкант Валерий Кипелов спел участникам спецоперации России на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Мероприятие прошло на одном из полигонов Южного военного округа в рамках культурно-художественной поддержки военнослужащих — участников СВО. На полигоне также присутствовали члены семей военнослужащих и юнармейцы.

«Мы всегда со своими ребятами, с нашей страной. Никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было», — заявил Кипелов.

Во время выступления музыкант также рассказал, что был в Афганистане и в разных других горячих точках, а также уже выступал перед участниками спецоперации в госпиталях и на полигонах.

«Мы молимся за них, и хочется сказать: Ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно», — добавил артист.

В мае Валерий Кипелов прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста России.

Ранее пожар нанес непоправимые потери Национальному музею в Индонезии.