Для сиквела сериала «Счастливы вместе» нашли нового пса Барона

Пес Барон вернется на экран в продолжении сериала «Счастливы вместе» — ситкоме «Букины». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Собаки, исполнявшей роль в нулевых и десятых, уже нет, в кадре появится новое животное.

Барон — пес породы бернский зенненхунд, проживающий в семье Букиных и размышляющий вслух о своих хозяевах и не только. В сериале его роль исполняли собаки по кличке Хиллари Прим и Чайза Сент-Медиум, озвучивали — Георгий Дронов и Александр Коврижных.

Премьера сериала должна состояться до конца 2023 года.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.

Актриса Наталья Бочкарева признавалась, что ее персонаж Даша Букина изменится в продолжении ситкома.

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