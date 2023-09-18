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Для сиквела сериала «Счастливы вместе» нашли нового пса Барона

Mash: пес Барон вернется на экран в продолжении сериала «Счастливы вместе»

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Телеканал «ТНТ»

Пес Барон вернется на экран в продолжении сериала «Счастливы вместе» — ситкоме «Букины». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Собаки, исполнявшей роль в нулевых и десятых, уже нет, в кадре появится новое животное.

Барон — пес породы бернский зенненхунд, проживающий в семье Букиных и размышляющий вслух о своих хозяевах и не только. В сериале его роль исполняли собаки по кличке Хиллари Прим и Чайза Сент-Медиум, озвучивали — Георгий Дронов и Александр Коврижных.

Премьера сериала должна состояться до конца 2023 года.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.

Актриса Наталья Бочкарева признавалась, что ее персонаж Даша Букина изменится в продолжении ситкома.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему решила отказаться от иска к Большому театру.

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