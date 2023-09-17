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Актер рассказал о влиянии потери жены на звезду «Солдатов» Гришечкина

Актер Акрачков: звезда «Солдатов» Гришечкин тяжело перенес потерю жены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Игнат Акрачков рассказал, что звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин тяжело перенес потерю жены Анны в 2017 году. Об этом пишет Life со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Сообщается, что женщина долго болела онкологией. После ее ухода у Гришечкина обострились проблемы со здоровьем, в том числе хронические заболевания.

«Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро. Я понимаю его, такая связь не может пройти бесследно», — сказал Акрачков.

По словам коллеги Гришечкина, после ухода опекающей жены актер не мог позаботиться о себе самостоятельно.

До этого сообщалось, что кончина актера в возрасте 61 года была связана с сердечным приступом.

В декабре 2022 года сообщалось, что молодая невеста Гришечкина бросила актера накануне свадьбы и вышла за бывшего мужа. Возлюбленная была младше него на 26 лет. Она вышла замуж за бизнесмена по имени Равиль.

Ранее было доказано, что чувство одиночества опасно для жизни.

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