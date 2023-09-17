«Великий поэт и гражданин»: Лев Лещенко об умершем Николае Добронравове

Народный артист России Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал великим поэтом и гражданином скончавшегося поэта-песенника Николая Добронравова. Лещенко отметил, что Добронравов писал стихи о главных событиях в стране и соединил ими две эпохи.

«Ушел из жизни великий поэт, великий гражданин, человек, который своими стихами озвучил две эпохи, соединил сегодняшнюю и прошлую. Это пример настоящей, честной жизни честного художника и большого человека, позитивного, который жил всегда с надеждой на будущее, любил свое отечество. Писал о самых главных событиях, которые происходили в нашей стране. Я думаю, что без его стихов трудно сейчас представить и «Братскую ГЭС», и «Героев спорта», и «Надежду», и все остальные страницы нашей истории. Это все Николай Добронравов, низкий поклон ему. Надеюсь, что его песни будут звучать еще долго», — сказал он.

17 сентября Николай Басков сообщил, что в возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой.

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал артист в своем Telegram-канале.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Пахмутовой.

Ранее актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин скончался в возрасте 61 года.