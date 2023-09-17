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Максим Матвеев ищет потерянного сына в первом тизере продолжения «Триггера»

Вышел первый тизер фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли

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Александр Гальперин/РИА Новости

На YouTube появился первый тизер фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым, который станет сиквелом к одноименному сериалу.

В трейлере показали небольшой отрывок из грядущего фильма. Из него можно выяснить, что главный герой, психолог Артем Стрелецкий переехал в отдаленное место и работает барменом. В определенный момент персонаж Матвеева выясняет, что у него похитили сына. Съемки фильма начались в июне 2022 года, а премьера планируется зимой 2023 года.

«Нельзя бежать от себя и от прошлого — этот совет психолог Артем Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль. Теперь Артем живет у моря — там, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения», — говорится в описании проекта.

Сериал «Триггер» стартовал в 2020 году. Он рассказывает о московском психологе, который предпочитает использовать в своей работе «шоковый» метод психотерапии.

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