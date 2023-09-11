Посадившая актера «Шоу 70-х» в тюрьму девушка обвинила в педофилии Кутчера

Одна из обвинительниц актера Дэнни Мастерсона актриса Крисси Карнелл Бикслер обвинила в педофилии актера Эштона Кутчера. Об этом сообщает издание Page Six.

Эта девушка обратила внимание на слова Кутчера в адрес на тот момент несовершеннолетних актрис — Хилари Дафф и сестер Олсен.

Бикслер опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) несколько видео. На одном Кутчер во время записи реалити-шоу «Подстава» высказывается о на тот момент 15-летней Дафф.

«Она из тех девчонок, про которых мы ждем не дождемся, когда им стукнет 18. Она и сестрички Олсен», — сказал он.

В другом отрывке, опубликованном Бикслер, Мила Кунис — жена Кутчера и его коллега по «Шоу 70-х» — рассказывает, как Мастерсон пообещал Кутчеру $10 за поцелуй с 14-летней на тот момент Кунис.

Наконец, в третьем ролике Кутчер рассказывает о своих впечатлениях после того, как подросток Кунис посидела у него на коленях.

«Очень приятно! Мне понравилось!» — говорит он, смеясь и обнимая актрису.

47-летнего Мастерсона приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование 8 сентября.

Его признали виновным в изнасиловании двух женщин в мае, еще один иск отклонили. Все женщины — бывшие участницы церкви сайентологии. Они утверждали, что не сразу рассказали о произошедшем, потому что церковь запрещает сообщать государству о преступлениях, совершенных в отношении ее членов.

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