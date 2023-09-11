Актриса Анфиса Черных рассказала о том, как сидела в индийской тюрьме

Актриса Анфиса Черных во время своей поездки в Индию сидела в местной тюрьме. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Так получилось, что у меня оказалась просрочена виза, а я не заметила. Два дня я провела в изоляторе, потом меня месяц не выпускали из страны, потом выпустили — и еще полгода я была в черном списке», — поделилась она.

Однако Черных отметила, что любит эту страну и считает ее «удивительной землей». По ее словам, Индию можно назвать ее второй родиной, которая оказала на актрису сильное влияние.

«Кому-то она может не понравиться. Там грязно, это правда, но то, какие мысли приходят там в голову, то, как начинаешь ощущать жизнь, — у меня случались потрясающие инсайты. <...> Если ты не готов выйти из зоны комфорта, отказаться от внешнего удобства, конечно, не стоит отправляться туда», — добавила Черных.

Актриса также рассказала, что уделяет время медитациям и йоге, которые помогают ей «находить себя».

До этого стало известно, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань с дочерью-третьеклассницей улетела из России. Она призналась, что проводит отпуск с ребенком в Турции.

Ранее актер Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами.