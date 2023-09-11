Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актриса Анфиса Черных рассказала о том, как сидела в индийской тюрьме

Актриса Черных призналась, что сидела в тюрьме в Индии за просроченную визу

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анфиса Черных во время своей поездки в Индию сидела в местной тюрьме. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Так получилось, что у меня оказалась просрочена виза, а я не заметила. Два дня я провела в изоляторе, потом меня месяц не выпускали из страны, потом выпустили — и еще полгода я была в черном списке», — поделилась она.

Однако Черных отметила, что любит эту страну и считает ее «удивительной землей». По ее словам, Индию можно назвать ее второй родиной, которая оказала на актрису сильное влияние.

«Кому-то она может не понравиться. Там грязно, это правда, но то, какие мысли приходят там в голову, то, как начинаешь ощущать жизнь, — у меня случались потрясающие инсайты. <...> Если ты не готов выйти из зоны комфорта, отказаться от внешнего удобства, конечно, не стоит отправляться туда», — добавила Черных.

Актриса также рассказала, что уделяет время медитациям и йоге, которые помогают ей «находить себя».

До этого стало известно, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань с дочерью-третьеклассницей улетела из России. Она призналась, что проводит отпуск с ребенком в Турции.

Ранее актер Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях