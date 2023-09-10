Умер актер Андрей Шаронов

Советский и российский актер Андрей Шаронов умер на 73-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».

Шаронов родился 2 июля 1951 года. В 1972 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК),

Играл в Театре драмы и комедии на Литейном. Преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Первым фильмом актера стала музыкальная комедия «Это было за Нарвской заставой» в 1981 году. Также он снимался в кинофильмах «Меченые», «Эмма», «Русская симфония», «Жить сначала» и «Такая работа».

4 сентября сообщалось, что умер советский и украинский актер кино, театра и телевидения Юрий Потапенко. Об этом сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра», где артист выступал с 1991 года. Потапенко не стало в возрасте 58 лет. Как сообщили в пресс-службе, в последнее время актер испытывал боли в сердце.

Ранее умерла актриса Людмила Мелешко.