Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

AC/DC впервые выступит после семилетнего перерыва с новым барабанщиком

Группа AC/DC выступит на фестивале Power Trip с новым ударником Мэттом Логом

close
100%
Александр Поляков/РИА «Новости»

Рок-группа AC/DC в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявила, что выступит на фестивале Power Trip с барабанщиком Мэттом Логом. При этом музыканты не стали уточнять, почему их действующий ударник Фил Радд не будет присутствовать на мероприятии.

Еще 1 октября 2020 года музыканты пообещали фанатам «триумфальное воссоединение легендарного состава». Первое с 2016 года шоу состоится на американском фестивале Power Trip в октябре 2023 года в Калифорнии. Кроме соло-гитариста Ангуса Янга, перед гостями фестиваля выступят ритм-гитарист Стиви Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Мэтт Лог и вокалист, фронтмен Брайан Джонсон. Также на рок-фестивале пройдут концерты Metallica, Guns N' Roses, Tool и Оззи Осборна.

Незадолго до этого режиссер Анна Цуканова-Котт сняла клип для лидера группы Rammstein, немецкого рокера Тилля Линдеманна. Были опубликованы первые кадры из клипа, который должен выйти на днях. Одну из главных ролей в ролике сыграла российская актриса Аглая Тарасова.

Ранее Собчак оценила новый клип Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях