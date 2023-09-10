AC/DC впервые выступит после семилетнего перерыва с новым барабанщиком

Рок-группа AC/DC в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявила, что выступит на фестивале Power Trip с барабанщиком Мэттом Логом. При этом музыканты не стали уточнять, почему их действующий ударник Фил Радд не будет присутствовать на мероприятии.

Еще 1 октября 2020 года музыканты пообещали фанатам «триумфальное воссоединение легендарного состава». Первое с 2016 года шоу состоится на американском фестивале Power Trip в октябре 2023 года в Калифорнии. Кроме соло-гитариста Ангуса Янга, перед гостями фестиваля выступят ритм-гитарист Стиви Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Мэтт Лог и вокалист, фронтмен Брайан Джонсон. Также на рок-фестивале пройдут концерты Metallica, Guns N' Roses, Tool и Оззи Осборна.

Незадолго до этого режиссер Анна Цуканова-Котт сняла клип для лидера группы Rammstein, немецкого рокера Тилля Линдеманна. Были опубликованы первые кадры из клипа, который должен выйти на днях. Одну из главных ролей в ролике сыграла российская актриса Аглая Тарасова.

Ранее Собчак оценила новый клип Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).