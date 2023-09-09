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SHAMAN в серебряной куртке прилетел на концерт на вертолете

Певец SHAMAN прилетел на вертолете на свой концерт в Петербурге

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) прибыл на свой петербуржский концерт на вертолете. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

9 сентября проходит первое большое стадионное сольное шоу SHAMAN на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Выступление продолжает гастрольный тур музыканта по городам России.

Коробков-Землянский уточнил, что артист прибыл на «Газпром Арену», один из самых больших стадионов Европы, на вертолете, а позднее заехал на сцену в сопровождении байкеров.

Как сообщили в пресс-службе певца, в программе запланированы не только сольные хиты, но и дуэты, в том числе, с директором Театра оперы и балета Севастополя и звездой мирового балета Сергеем Полуниным.

Днем, прибыв в Санкт-Петербург, SHAMAN выстрелил из пушки на Петропавловской крепости. В рамках приуроченных к дню начала блокады Ленинграда мероприятий SHAMAN также возложил цветы к мемориалу.

Ранее Дронов выпустил двойной сборник «Сделано в России».

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