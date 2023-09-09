На патриотический тур «Кино» попросили 26,5 млн рублей

Продюсеры группы «Кино» попросили президентский грант в размере 26,5 млн рублей, который планируется потратить на патриотический тур рок-звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С «виртуальным» голосом Виктора Цоя на концертах будут выступать трое музыкантов: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. Заявка на грант Президентского фонда культурных инициатив подана, уточняют авторы канала, от лица продюсерской компании «Оптимус».

Музыканты, указано в заявке, планируют выступить в городах базирования военно-морских сил в рамках тура «Кино и флот». «Кино» хочет посетить Санкт-Петербург, Калининград, Североморск, Севастополь, Владивосток и Астрахань.

В заявке «Кино» названа «патриотической группой», которая должна «подчеркнуть важность единства в обществе», поддержать моральный настрой и передать слушателям «энергию, которая в свое время была символом духовности».

«Оптимус», по данным канала, принадлежит Кириллу Орешкину и Максиму Дмитриеву.

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