Фильм «Я делаю шаг» с Сергеем Новосадом вышел в прокат

Фильм Ольги Акатьевой «Я делаю шаг» вышел в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители кинокомпании «Наше кино».

Картина рассказывает об учителе из Пскова Саше Макарове, который мечтает о престижной работе в Москве. Герой никому не доверяет, кроме подруги детства, в которую влюбляется.

Режиссер Ольга Акатьева призналась, что «Я делаю шаг» стала для нее особенной картиной, так как она сама выросла в семье учителей.

«Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры — учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то, воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас», — поделилась Акатьева.

Всероссийская премьера фильма «Я делаю шаг» состоялась в рамках Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. В.С. Ланового, который ежегодно проходит в лагере «Артек». По результатам жюри картина победила в номинации «Самый мудрый фильм», а исполнитель главной роли Сергей Новосад получил специальный приз от малого детского жюри «За трогательное исполнение главной роли».

«Фильм «Я делаю шаг» очень важная для меня история. Главный герой Саша Макаров, считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия — не недуг, а его уникальная особенность», — рассказал Сергей Новосад.

В ролях — Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Мария Аронова, Равшана Куркова, Милана Бру, Денис Шведов, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Николай Шрайбер, Никита Тарасов, Павел Комаров, Денис Синявский, Дмитрий Колчин, Екатерина Короткова, Александр Югов, Мария Преснякова, Артем Бочаров, Дмитрий Чеботарев, Василиса Суюнова, Артем Башенин, Алина Кастырина, Никита Утесов, Анастасия Бакаева.

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