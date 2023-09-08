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«Бурановские бабушки» представили новую версию песни «Исчезли солнечные дни»

В сети появился новый видеоклип на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова

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David Mdzinarishvili/Reuters

В честь 100-летнего юбилея выдающегося российского и дагестанского деятеля культуры Расула Гамзатова покоривший мировые музыкальные олимпы коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» представил видеоклип на перепетый хит Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни» — песня была написана на стихи поэта. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Народов много — Родина одна», оказавшего поддержку в реализации идеи.

Представители проекта «Народов много — Родина одна» отмечают, что эта творческая работа стала данью уважения таланту легендарного поэта, а также символом единения многонационального российского народа.

«Бурановские бабушки» привнесли свою очаровательность, экспрессивность и национальный колорит в произведение знаменитого поэта, считают авторы идеи.

К 100-летию Расула Гамзатова в Дагестане и многих других регионах Российской Федерации проводится множество различных мероприятий, посвященных этому событию.

Напомним, стихотворение Гамзатова «Исчезли солнечные дни», написанное в 1980 году, в переводе Елены Николаевской стало основой для трех песен. Каждая из композиций получила свое название.

Композицию «Вдвоем с тобой» исполняли Людмила Сенчина и Лев Лещенко. Песню под названием «Любимая» — Иосиф Кобзон. Третья композиция «Исчезли солнечные дни» в исполнении Валерия Леонтьева стала настоящим хитом.

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