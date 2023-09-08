Звезда Comedy Club Гавр станет отцом в пятый раз

Комик, актер и телеведущий Гавриил Гордеев, известный под псевдонимом Гавр, сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что станет отцом в пятый раз.

Гордеев вышел в свет с беременной женой Ириной. Они рассказали, что малыш появится уже через пару месяцев. Супруга комика отметила, что старшие дети не будут ревновать к новому члену семьи, так как уже достаточно взрослые.

Жена Гордеева уточнила, что ей не важен пол будущего малыша.

«Хоть кого», — заявила Ирина.

Гавриил и Ирина Гордеевы поженились в 2003 году. Они воспитывают двух сыновей и двух дочерей.

«Дети старшие уже большие, 19, 12 лет, четыре, два года», — отметила жена комика.

Гавриил Гордеев начал свою карьеру в театре-студии «КОД» под руководством М. А. Оленевой. В студенческие годы он был участником команды КВН «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Артист получил наибольшую известность в 2006 году, когда стал резидентом шоу Comedy Club. Изначально он часто выступал с Александром Реввой, а в последующем работал в паре с Олегом Верещагиным.

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