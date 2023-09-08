Мария и Павел Погребняк официально развелись

Преображенский районный суд Москвы расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги, блогера Марии Погребняк. Об этом пишет агентство «Москва».

«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», — заявила пресс-секретарь суда Алиса Спирина.

Издание также сообщает, что место жительства детей определили с матерью, а делить имущество супруги не будут.

Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, у экс-супругов трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

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