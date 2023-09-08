Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мария и Павел Погребняк официально развелись

Суд в Москве расторг брак футболиста Павла Погребняка и его жены Марии

close
100%
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Преображенский районный суд Москвы расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги, блогера Марии Погребняк. Об этом пишет агентство «Москва».

«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», — заявила пресс-секретарь суда Алиса Спирина.

Издание также сообщает, что место жительства детей определили с матерью, а делить имущество супруги не будут.

Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, у экс-супругов трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Ранее Блейк Лайвли в шортах заметили на свидании с Райаном Рейнольдсом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях